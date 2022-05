Spin-off di The Walking Dead, altro scossone: dopo Carol lascia anche Angela Kang

The Walking Dead sta per finire, e dopo l'annuncio dell'addio di Melissa McBride allo spi-off su Daryl e Carol, i fan dello show post-apocalittico si trovano a dover fare i conti con un'altra brutta piaga, l'arrivederci ormai annunciato della showrunner di lunga data Angela Kang.

Qualche giorno fa l'interprete di Carol ha rinunciato al progetto, ammettendo di non essere pronta a trasferirsi in Europa, luogo prescelto per le riprese e così, come spesso succede in questi casi, sui social e non solo, i fan si sono scatenati, cercando di individuare la causa o meglio, il colpevole di questo addio.

Per molti, tutto questo dipenderebbe da Norman Reedus e della sua volontà di spostare lo show in Europa, cosa che gli permetterebbe di stare più vicino alla sua compagna Diane Kruger e più in generale la sua famiglia. Dal canto suo, Jeffrey Dean Morgan ha difeso Norman Reedus, sottolineando quanto ingiusti fossero i commenti sull'attore.

Ora lo spin-off ha ricevuto un altro forte scossone, poiché Deadline ha riferito che la showrunner Angela Kang lascerà il ruolo al collega David Zabel. Kang rimarrà coinvolta nello show come produttrice esecutiva, ma sposterà la maggior parte della sua attenzione su altri progetti che sta sviluppando con AMC.

Zabel supervisionerà le modifiche creative attualmente in corso per incentrare lo spettacolo su Daryl eliminando in sostanza le parti fin qui scritte per Carol. Lo spettacolo, le cui riprese partiranno questa estate, andrà in onda presumibilmente nel corso del 2023.

Insomma, l'ennesima battuta d'arresto per una serie che ha già avuto un inizio difficile. Cosa ne pensate?