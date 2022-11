Quanti spin-off di The Walking Dead usciranno dopo la fine della serie? Facciamo il punto

Il finale di The Walking Dead sta arrivando, ma il franchise televisivo nato dai fumetti di Robert Kirkman non va da nessuna parte, con tantissimi progetti in cantiere in uscita più o meno prossimamente.

Ma, esattamente, quanti spin-off di The Walking Dead sono in arrivo? Facciamo il punto della situazione nell'elenco qui sotto:

The Walking Dead: Dead City (2023) - Maggie Rhee e Negan Smith, il duo più improbabile del mondo anche in un mondo infestato da zombie, si spostano a Manhattan nella prossima serie spin-off The Walking Dead: Dead City, una miniserie da sei episodi che avrà lo sceneggiatore e produttore di The Walking Dead Eli Jorné come showrunner.

- Maggie Rhee e Negan Smith, il duo più improbabile del mondo anche in un mondo infestato da zombie, si spostano a Manhattan nella prossima serie spin-off The Walking Dead: Dead City, una miniserie da sei episodi che avrà lo sceneggiatore e produttore di The Walking Dead Eli Jorné come showrunner. La serie di Daryl Dixon (2023) - se Maggie si sposterà sulla costa orientale, il Daryl Dixon di Norman Reedus viaggeranno ancora più ad est lasciando gli Stati Uniti per approdare addirittura a Parigi, dove l'ex lupo solitario incontrerà un intero gruppo di zombi "intelligenti" introdotti nello spin-off The Walking Dead: World Beyond e riapparsi nella stagione 11 di The Walking Dead. Anche in questo caso si tratterà di una mini-serie in sei episodi.

- se Maggie si sposterà sulla costa orientale, il Daryl Dixon di Norman Reedus viaggeranno ancora più ad est lasciando gli Stati Uniti per approdare addirittura a Parigi, dove l'ex lupo solitario incontrerà un intero gruppo di zombi "intelligenti" introdotti nello spin-off The Walking Dead: World Beyond e riapparsi nella stagione 11 di The Walking Dead. Anche in questo caso si tratterà di una mini-serie in sei episodi. La serie di Rick e Michonne - dopo aver abbandonato i piani per una trilogia cinematografica, Andrew Lincoln tornerà nel franchise in una nuova serie spin-off nella quale ritroverà Danai Gurira nei panni di Michonne: lei ha lasciato i suoi cari ad Alessandria per andare a cercare Rick nella stagione 10, cosa troverà? I fan lo scopriranno prossimamente, ma non c'è ancora una data: al momento del suo annuncio, al Comic-Con 2022 di luglio scorso, la serie era ancora nelle prime fasi di sviluppo.

- dopo aver abbandonato i piani per una trilogia cinematografica, Andrew Lincoln tornerà nel franchise in una nuova serie spin-off nella quale ritroverà Danai Gurira nei panni di Michonne: lei ha lasciato i suoi cari ad Alessandria per andare a cercare Rick nella stagione 10, cosa troverà? I fan lo scopriranno prossimamente, ma non c'è ancora una data: al momento del suo annuncio, al Comic-Con 2022 di luglio scorso, la serie era ancora nelle prime fasi di sviluppo. E le serie già esistenti? - lo spin-off The Walking Dead: World Beyond si è ufficialmente concluso dopo due stagioni, come da programmi iniziali, e AMC al momento non ha ancora annunciato alcun piano per realizzare un altro capitolo della serie antologica Tales of the Walking Dead. Per quanto riguarda il primo famoso spin-off della saga, Fear the Walking Dead, molto presto tornerà con un'ottava stagione, le cui riprese sono iniziate nell'agosto del 2022, quindi è altamente probabile che i prossimi episodi arriveranno nel 2023.

Il prossimo appuntamento col franchise comunque rimane il gran finale di The Walking Dead, che presumibilmente fornirà anche diversi indizi per i prossimi spin-off in arrivo.