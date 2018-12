Spinning Out: Willow Shields si unisce al cast della nuova serie Netflix

Nuovo ingresso nel cast di Spinning Out, produzione originale Netflix incentrata sulle difficoltà del mondo del pattinaggio. Si tratta di Willow Shields, meglio nota ai fan per il ruolo della giovane Primrose Everdeen nella saga di The Hunger Games.

L'attrice vestirà i panni di Serena Baker, la sorella minore di Kat, descritta come una ragazza fiera e determinata. Le due vivono un rapporto complicato a causa di un senso di competizione reciproco.

Ad interpretare Kat, protagonista dello show, ci penserà Kaya Scodelario, chiamata per sostituire Emma Roberts. La giovane star di Maze Runner e Pirati dei Caraibi sarà una promettente pattinatrice di alto livello che sta per consegnare i suoi pattini dopo una disastrosa caduta che l'ha portata fuori dalla pista di gara.

Quando Kat coglie l'opportunità di continuare la sua carriera di pattinatrice in coppia con un talentuoso compagno, rischia di svelare un grande segreto che potrebbe compromettere la sua vita. Su e giù dal ghiaccio, Kat e il suo nuovo partner dovranno affrontare grandi avversità, lesioni al corpo e all'anima, sacrifici finanziari e persino potenziali disagi mentali sulla strada per realizzare il loro sogno olimpico.

I co-showrunner e produttori esecutivi di Spinning Out saranno Stratton e Lara Holsen. Al momento non si hanno ancora dettagli sul resto del cast e sulla possibile finestra di lancio.