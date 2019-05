Lo spinoff di Game of Thrones non uscirà prima del 2021?

Game of Thrones è finito, ma i fan dell'universo creato da George Martin non rimarranno totalmente orfani delle avventure di Westeros. Stando alle dichiarazioni di HBO, però, dovrà passare più di un anno prima che lo spinoff, intitolato per ora "La Lunga Notte", approdi sui nostri schermi.

Casey Bloys, presidente di HBO, ha detto chiaramente che vede molto difficile una release de La Lunga Notte entro il 2020, soprattutto considerato che la serie sta iniziando solo adesso le prime fasi della produzione. Leggiamo un estratto della sua intevista ai microfoni di Deadline:

"Non so. Ricevo indizi dalla produzione solo quando vediamo lo script di tutta la stagione, così ci rendiamo conto della portata del progetto. Girare l'episodio pilota a giugno e avere il prodotto completo nel giro di un anno mi sembra davvero difficile, ma è troppo presto per poterlo dire. Il casto è stato completato un paio di settimane fa. Al momento stanno lavorando a Belfast ed entro due settimane le riprese inizieranno ufficialmente".

Senza dubbio, rispetto a una produzione fin troppo accelerata, i fan di Game of Thrones preferiranno aspettare qualche mese in più anziché ritrovarsi tra le mani un prodotto approssimativo. Voi cosa ne pensate? A vostro parere, quando vedremo esordire La Lunga Notte?