Ecco la splendida opening credit della terza stagione di Westworld

È andata in onda ieri su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic la premiere della terza stagione di Westworld, intitolata "Parce Domine", che ha mostrato ai fan un primo sprazzo del futuro della serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy, rivelando inoltre le nuove ed emblematiche immagini della splendida opening credit dello show.

La meravigliosa composizione di Ramin Djawadi è sempre presente, accompagnata però da sequenze visive differenti, che contemplano questa volta aspetti più precisi della terza stagione, sia in termini tematici che narrativi. Ci sono ad esempio riferimenti al Mito di Icaro, con l'Aquila però sintetica che si avvicina troppo al Sole, come a voler raggiungere Dio, mentre si mischiano ancora di più Host e Umani, fino a confondersi.



Nella sigla c'è anche la presenza del supercomputer Roboamo, molto importante nei nuovi episodi dello show. Anche il finale cambia e sorprende, visto che la creazione dell'Host non avviene più in una vasca con una sostanza bianca ma completamente annegato nel sangue umano, a sottolineare lo scontro che si protrarrà lungo i nuovi 8 episodio della serie.



Vi lasciamo alla recensione dei primi quattro episodi di Westworld III: The New World. Intanto fateci sapere nei commenti cosa ne pensate della premiere e se ha rispettato le vostre aspettative.