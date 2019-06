Ecco lo splendido poster finale dell'attesissima Stranger Things 3

Mentre gli interpreti continuano a parlare della serie in attesa della sua uscita su Netflix, il colosso dello streaming ha appena diffuso online lo splendido final poster ufficiale della terza stagione di Stranger Things, serie creata dai fratelli Duffer e in arrivo sul servizio streaming tra un mese esatto.

Come ci è stato più volte sottolineato dagli autori e dal cast, il centro commerciale Starcourt Mall sarà il cuore pulsante della stagione, dove troveremo a lavorare per l'estate Steve (Joe Keery) e una delle new entry della serie, Robin (Maya Thurman-Hawke), con la quale il grande amico di Dustin (Gaten Matarazzo) stringerà una forte amicizia. Nel poster la scritta dello Starcourt troneggia infatti su tutto, con sotto i nostri protagonisti nel solito stile anni '80 e dietro i fuochi d'artificio, essendo la stagione ambientata nel corso dell'estate, quella del passaggio dalle scuole medie al liceo, altra novità della serie, visto che è sempre stata ambientata durante il periodo scolastico.



In basso a sinistra, la Fun Fair voluta forse dal nuova sindaco, mentre al centro vediamo una delle nuove creature del Sottosopra, che non sappiamo ancora quale ruolo possa ricoprire. La parte più curiosa del poster arriva però guardando in basso a destra, dove vediamo Billy Hargrove (Dacre Montgomery) in solitaria, in una sorta di grande magazzino dove a terra ci sono cadaveri di topi o cani - non è chiaro. Che questo enfatizzi la sua parte malvagia nella serie? In fondo, già nelle seconda stagione è emerso tutto il suo bullismo e la sua cattiveria.



Stranger Things 3 sbarcherà su Netflix con i suoi 8 episodi il prossimo 4 luglio.