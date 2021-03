Splinter Cell, nuovi dettagli sulla trama: ecco il video

Qualche mese fa era stata annunciata Splinter Cell, serie animata targata Netflix ispirata all'omonimo videogioco. Nei giorni scorsi, intervistato da Collider, lo sceneggiatore Derek Kolstad ha rivelato alcuni dettagli sullo show, dalla trama alla possibile data d'uscita.

Per quanto riguarda quest'ultima Kolstad, che ha al suo attivo l'intero franchise di John Wick e ha scritto anche alcuni episodi di Falcon and The Winter Soldier, ha rivelato che ci vorrà ancora un po' di pazienza. Difficilmente vedremo Splinter Cell, insomma, prima di un anno e mezzo o due, anche se il lavoro di scrittura dovrebbe essere completato entro sei mesi.

Il video con le dichiarazioni di Derek Kolstad è visibile all'interno della notizia e sul nostro canale YouTube. Senza anticipare troppi dettagli, per i quali rimandiamo alla clip, lo sceneggiatore ha anticipato che i singoli episodi dovrebbero durare intorno ai trenta minuti, e che ha intenzione di riportare la storia di Splinter Cell alle sue origini. Si farà largo uso, a quanto pare, di sequenze senza dialoghi, accompagnate semplicemente dalla musica, e le stagioni della serie Netflix (se ci sarà un buon riscontro di pubblico, c'è l'intenzione di non fermarsi alla prima) saranno autonome.

La serie animata Splinter Cell, insomma, sembra davvero destinata a far rivivere lo spirito del videogame.