Spoiler! Agents of S.H.I.E.L.D. si è finalmente collegato ad Avengers Infinity War!

L'episodio di questa settimana di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ha finalmente avuto una collegamento diretto con Avengers Infinity War, menzionandone uno dei personaggi più importanti. Il cinecomic diretto dai fratelli Russo è attualmente nelle sale e sta sbancando al box-office mondiale, ottenendo incassi stratosferici.

Ebbene si, il momento che tanti fan aspettavano è finalmente arrivato. Il serial targato ABC e prodotto da Joss Whedon ha nominato in maniera diretta Thanos, villain che ha tormentato da anni gli Avengers nell'ombra e che finalmente si è mostrato in tutta la sua forza cosmica nell'ultimo film.

A farne menzione ci ha pensato Kasius, membro di un'importante famiglia Kree, avvertendo il generale Talbot dell'immenso potere del Titano Pazzo e del suo recente attacco ai danni della Terra. Talbot decide dunque di avvertire Phil Coulson dell'accaduto e tenta di convincerlo ad aiutarlo nel trovare la grande fornitura di gravitone posizionata al di sotto della crosta della Terra e di cui i Kree sono a conoscenza.

Il generale è convinto che alimentando i poteri basati sulla gravità potrebbe avere una chance per fermare Thanos, ma Coulson si rifiuta e viene dichiarato prigioniero di guerra assieme a Daisy e May.

In attesa di capire come si evolveranno le cose all'interno dello show, vi ricordiamo che il finale della quinta stagione, intitolato The End, andrà in onda il 18 maggio e la cui sinossi ufficiale recita: "La vita o la morte di Coulson è la sfida che la squadra si troverà ad affrontare; la decisione sbagliata potrebbe portare alla distruzione della Terra."

Che Agents of S.H.I.E.L.D. possa dunque concludersi allo stesso modo di Infinity War? Lo scopriremo molto presto.