SpongeBob: annunciato The Patrick Star Show, serie spin-off sulla celebre stella marina

Dopo le ultime novità annunciate durante il ventesimo anniversario di SpongeBob, il network televisivo Nickelodeon ha stupito i fan rivelando di essere al lavoro su una nuova serie incentrata sul personaggio di Patrick.

Lo show si intitolerà "The Patrick Star Show" e racconterà la vita della stella marina migliore amica di SpongeBob, impegnato ad organizzare un programma in cui intervista tutti i suoi conoscenti. A dare la voce a Patrick troveremo Bill Fagerbakke, famoso per essere il doppiatore originale di Patrick, mentre ancora non è stata confermata la presenza del cast originale della serie nata da un'idea di Stephen Hillenburg.

Si tratta del secondo spin-off dedicato al mondo di SpongeBob, dopo l'annuncio di "Kamp Koral", serie in CG che racconterà la vita dei protagonisti prima dell'inizio delle puntate dello show principale e che debutterà nei prossimi mesi del 2020. I numerosi progetti legati ai personaggi di Stephen Hillenburg indicano il grande successo ottenuto dalla serie e l'importanza che riveste nel catalogo di Nickelodeon, che in una intervista lo ha paragonato alla loro versione del MCU. Se cercate altre informazioni sullo show, vi segnaliamo questa intervista a Vincent Waller di SpongeBob, in cui parla dello stato di lavori sulla nuova stagione del cartone animato.