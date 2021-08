SpongeBob, Nickelodeon annuncia 50 nuovi episodi: rinnovato lo spin-off Kamp Koral

Grandi notizie per i fan di SpongeBob: Nickelodeon ha messo ufficialmente in cantiere 50 nuove avventure dedicate alla spugna marina più amata del piccolo schermo, annunciando nel frattempo che la serie spin-off Kamp Koral tornerà per una seconda stagione.

"SpongeBob è il fulcro della nostra strategia di franchising per espandere i mondi dei nostri personaggi e far crescere ulteriormente la nostra portata globale" ha dichiarato Ramsey Naito, presidente di Nickelodeon Animation. "È una proprietà che vince su ogni piattaforma perché la ricchezza dei personaggi e la commedia intrinseca alla narrazione continuano ad attrarre fan in tutto il mondo."

A proposito di spin-off, Nickelodeon ha anche svelato una nuova descrizione della serie incentrata su Patrick: "Il Patrick Star Show è il secondo spin-off della serie animata SpongeBob SquarePants e segue un giovane Patrick Stella che vive a casa con la sua famiglia, dove organizza uno spettacolo di varietà per il quartiere dalla sua tv trasformata in una camera da letto. Nel primo episodio, 'Late for Breakfast', Patrick presenta uno show sul cibo dopo aver perso una ricca colazione. Poi in 'Bummer Jobs', Patrick e SpongeBob sperimentano le meraviglia della forza lavoro'". Qui potete trovare il trailer di The Patrick Star Show.

