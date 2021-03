SpongeBob, Nickelodeon censura due episodi: ecco perchè

Due episodi di SpongeBob, appartenenti a diverse stagioni, sono stati censurati da Nickelodeon per contenuti sensibili e non sono attualmente più visibili sulla piattaforma streaming Paramount+. Si tratta dell'episodio della stagione 3, Mid-Life Crustacean e dell'episodio della stagione 12, Kwarantined Krab.

Se per il primo episodio in questione non sono ancora del tutto chiare le ragioni della censura, per il secondo, già a partire dal titolo si comprende che la serie animata di SpongeBob tratta un argomento molto vicino a ciò che stiamo vivendo attualmente.

Il Krusty Krab viene infatti messo in quarantena per via di un misterioso virus e i protagonisti, tra cui lo stesso SpongeBob, Patrick e Squiddi, cercano di capire in ogni modo chi per primo abbia contratto questa malattia. Insomma, sembra che non solo i Simpson predicano il futuro.

Per quanto riguarda Mid-Life Crustacean invece, sembra che la censura sia dipesa soprattutto dalla presenza di alcuni contenuti non proprio adatti ai minori. Mr. Krab, come possiamo facilmente comprendere dal titolo, vive una sorta di crisi di mezz’età. SpongeBob e Patrick cercano in ogni modo di aiutare il loro capo, portandolo in giro a svagarsi e coinvolgendolo inn feste alquanto bizzarre. Una di queste consiste in una sorta di party raid, che costringe i protagonisti ad insinuarsi nelle abitazioni dei cittadini di Bikini Botton e rubare loro la biancheria intima. Alla fine si scoprirà che Mr. Krab ha rubato gli idumenti di sua madre, ma in ogni caso questo episodio è stato ritenuto inappropriato per i più piccoli.

Di recente, tra l'altro, per contenuti inappropriati sono stati censurati anche alcuni episodi di Scrubs.