SpongeBob's Road to Christmas, le prime immagini dell'episodio speciale natalizio

Ci avviciniamo al Natale e sono sempre di più gli show che per l'occasione preparano degli episodi a tema. E' questo il caso anche per SpongeBob's Road to Christmas, la puntata speciale del celebre cartone animato che debutterà questa settimana su Nickelodeon. Ecco una clip che anticipa la trama dell'episodio!

Nell'episodio speciale della durata di 30 minuti SpongeBob's Road to Christmas, Spongebob e i suoi amici viaggeranno fino al Polo Nord per portare un dono a Babbo Natale.

Nella clip che è possibile vedere in testa all'articolo, vediamo Spongebob con Patrick e Plankton che parlano a un personaggio che fa un'apparizione speciale: ecco il ritorno di Patchy il Pirata!

"Spongebob è al centro della nostra strategia per il franchise, che prevede l'espansione dei mondi dei nostri personaggi e la diffusione a livello globale" ha dichiarato il presidente di Nickelodeon Animation, Ramsey Naito. Ed è per questo che, oltre alla serie animata principale, il franchise si è allargato molto negli ultimi anni, tra pellicole cinematografiche e progetti di nuovi spin-off.

Il primo è stato Kamp Koral: Spongebob al campo estivo, che ha debuttato su Nickelodeon a giugno di quest'anno. Kamp Koral è il prequel di Spongebob, in cui vediamo un piccolo Spongebob al campo estivo gestito da Mr. Krabs.

L'altro spin-off uscito quest'anno è stato quello dedicato a Patrick: ecco le prime immagini di Patrick Star Show, la serie animata che racconta le avventure della famiglia Stella. La serie ha debuttato a luglio negli Stati Uniti, ma non sappiamo ancora quando arriverà in Italia.