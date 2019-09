SpongeBob: una teoria dei fan potrebbe svelare le origini di Waterman & Supervista

SpongeBob SquarePants è uno dei personaggi animati più apprezzati degli ultimi decenni, sia in tv che al cinema. Una nuova teoria dei fan della famosa spugna gialla che vive nell'oceano, potrebbe svelare le origini di due personaggi molto noti dell'universo di SpongeBob, ovvero gli ex-eroi di Bikini Bottom, Waterman & Supervista.

I due personaggi hanno fatto il loro debutto in un episodio del 1999; l'ispirazione nasce soprattutto da personaggi come Batman e Aquaman. I due sono ex-eroi ormai anziani ma con un passato ricco di avventure alle spalle.

Un utente su Reddit ha riflettuto su ciò che ha portato Waterman & Supervista a vivere a Bikini Bottom, ovvero la radioattività che ha donato loro i poteri, in seguito a dei test svolti tra il 1946 e il 1958.



Si tratta di una teoria interessante, che dona alla vicenda un tocco si adatta molto bene all'ispirazione di Batman. Ulteriori novità su tutti questi personaggi potranno essere svelate nella prossima stagione, la numero 13, visto che SpongeBob è stata rinnovata proprio per un ulteriore ciclo di episodi.

Siamo giunti al ventesimo anniversario dalla nascita del cartone animato legato a SpongeBob e lo speciale dedicato è andato in onda nel mese di luglio.

Il terzo film su SpongeBob è stato anticipato a maggio 2020, dopo che la data d'uscita ufficiale inizialmente era prevista per il mese di luglio.

La produzione di un nuovo film venne confermata nel 2017.