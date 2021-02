Quante volte si è sposato Ross di Friends? I guai amorosi del personaggio

Friends sono andati in onda per la prima volta nel 1994, arrivando alla fine nel 2004 dopo 10 stagioni e 236 episodi. David Schwimmer ha interpretato il ruolo dell'adorabile Ross Geller, innamorato molto sfortunato per tutta la storia dello show fino alla stagione finale.

Nella prima stagione, Ross era un divorziato da poco, ma la sua prima moglie non era il suo unico matrimonio fallito. Ross Geller, noto come l'uomo dei divorzi e in originale Ross the Divorce Force, si è sposato tre volte in totale.

La prima moglie è stata Carol Willick (stagione 1). Si è sposato per la prima volta con il personaggio interpretato da Jane Sibbett che ha incontrato nel 1988. Da lei ha anche avuto un figlio di nome Ben. Con la vita sessuale di Ross e Carol praticamente inesistente, Ross ha avuto l'idea di invitare una terza persona nella relazione, la sua amica Susan Bunch (Jessica Hecht) e durante il rapporto a tre, Ross è rimasto praticamente come un pezzo di ricambio, preparandosi un panino mentre Carol e Susan si riunivano. All'inizio della prima stagione, Ross e Carol hanno divorziato, il che lo ha lasciato insicuro e paranoico riguardo alle sue relazioni future. A metà della prima stagione, Carol ha rivelato di essere incinta del figlio di Ross ed è entrata in travaglio verso la fine della stagione.

Rachel Green (Jennifer Anniston), la fidanzata di lunga data di Ross, è stata colei che ha permesso a Ross di conoscere Emily (Helen Baxendale). Alla fine la conoscenza porterà Ross ed Emily a passare la notte insieme nel Vermont. La relazione di Emily e Ross è avvenuta molto rapidamente e lui le ha chiesto di trasferirsi negli Stati Uniti. Per la prima volta, i protagonisti di Friends (meno Phoebe, interpretata da Lisa Kudrow) si sono recati all'estero per il matrimonio di Emily e Ross a Londra. Tuttavia, il matrimonio è stato un disastro totale quando Ross dice il nome di Rachel invece di quello di Emily all'altare. I due provano più volte a riprendere la relazione, ma senza successo.

La coppia Rachel e Ross ha scioccato gli spettatori nella sesta stagione quando si sono sposati a Las Vegas. Rachel e Ross erano ubriachi in quel momento e concordarono sul fatto che fosse un errore, chiedendo l'annullamento. Ross, rendendosi conto in seguito che avrebbe divorziato tre volte, mentì a Rachel, dicendole che si era preso cura dell'annullamento quando in realtà non lo aveva fatto. Rachel scoprì presto che era ancora legalmente sposata con Ross e precipitandosi nella sua classe della New York University urlando contro di lui perché era ancora sua moglie. Una volta decisi a divorziare, prima che Ross passasse a consegnare i documenti del divorzio, entrambi concordarono che se si fossero davvero sposati, il loro matrimonio sarebbe stato quello che sarebbe durato per sempre. Ufficialmente i due sono ancora virtualmente sposati.

Ecco, infine, le gag più ricorrenti in Friends e la scioccante rivelazione sul fatto che in realtà Chandler e Monica non dovevano sposarsi.