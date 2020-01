Lo spot Blue Skies di Star Trek: Picard rivela qualcosa su Data

Nell'ultimo teaser dello show prodotto da CBS abbiamo potuto vedere l'Agente Narek in Star Trek: Picard, lo spot andato in onda nelle scorse ore in televisione invece ha mostrato ai fan qualche indizio sul fato di Data.

Il video è presente in calce alla notizia e anche il titolo "Blue Skies" è un rimando al celebre personaggio che ha fatto la sua prima apparizione in "Star Trek: The Next Generation", interpretato da Brent Spiner. Come ricorderete infatti, a seguito del suo sacrificio per salvare il Capitano Picard, la memoria di Data venne trasferita su B-4, una versione meno tecnologicamente avanzata dell'androide.

Il riferimento è alla storia raccontata nel film "Star Trek - La Nemesi", pellicola del 2002 in cui abbiamo potuto assistere all'ultima avventura di Data. I fan quindi hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo alla memoria dell'androide nel corso degli anni che ci separano dagli eventi che andranno in onda nella serie TV dedicata a Picard, personaggio che ha sempre ammesso di sentirsi in colpa per essere stato salvato da Data a costo della sua vita.

Manca pochissimo alla messa in onda delle puntate dello show, che sarà disponibile a partire dal prossimo 23 gennaio su CBS All Access, mentre in Italia sarà possibile trovarlo nel catalogo di Amazon Prime Video. Nell'attesa vi lasciamo con l'ultimo trailer di Star Trek: Picard.