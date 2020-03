Spuntano fanart e teaser fanmade della serie HBO di The Last Of Us, Druckmann approva

Come annunciato qualche settimana fa, il videogioco The Lasyt Of Us diventerà una serie tv per HBO, anche se dovremo attendere un po' affinché parta la produzione. Nel frattempo, delle bellissime fanart e un suggestivo teaser fanmade stanno facendo il giro del web.

Il Senior Designer/Art Director di Empire Design, Olly Gibbs, continua a stupire l'internet con i suoi lavori, tra i quali figurano anche i poster e il teaser della futura serie di HBO, che gli sono valsi anche l'approvazione di Neil Druckmann, co-creatore del videogame (come anche dello show, che sarà capitanato proprio da Druckmann e Craig Mazin).



Il primo poster mostra Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) e Kaitlyn Dever (Booksmart) nei panni di Joel e Ellie, i protagonisti di The Last Of Us, mentre il secondo raffigura il logo delle Luci apparentemente posizionata sotto un microscopio, come vediamo meglio nel teaser trailer (che potete trovare anche in calce alla notizia). Inoltre, la tagline "Non può essere stato per niente" richiama la battuta di Ellie nel gioco.



La produzione della serie tv di The Last Of Us sarebbe dovuta partire a seguito dell'uscita del secondo capitolo del videogame, anche se l'attuale situazione sanitaria potrebbe portare a un cambio di programma.



E voi che ne pensate dell'operato di Gibbs? Fateci sapere nei commenti.