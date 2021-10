Squid Game, le 10 scene più scioccanti di tutta la serie

Squid Game è un successo miliardario per Netflix. La serie racconta di una gruppo di persone che si ritrovano a combattere in un survival game per vincere 46 miliardi di won. Mentre molti si chiedono se ci sarà Squid Game 2, noi vi raccontiamo quali sono secondo noi le 10 scene più scioccanti viste nel corso dello show.

In-ho uccide il fratello

Jun-ho scopre che il fratello è scomparso e lo cerca, venendo a conoscenza del fatto che ha partecipato ai giochi nel 2015. Scoprirà ben presto che In-ho non è altro che The Front Man, una cosa non facile da digerire per lui. Proprio dopo che toglie la maschera, In-ho dice al fratello che non può scappare e che dovrebbe arrendersi e basta. In preda alla confusione Jun-ho cerca di raggiungere In-ho, che senza battere ciglio gli spara.

Deok-Su e l'attacco ai deboli

Qui parliamo di un personaggio di certo poco gradito. Deok-Su infatti non fa molte cose belle nel corso della serie. In particolare un giorno, dopo aver scoperto che uccidendo altri giocatori si poteva aumentare il premio in denaro, ha formato una squadra con le persone più forti e ha ucciso i più deboli strangolandoli nel sonno.

Un, due, tre, stella mortale

La prima prova affrontata dai personaggi è diventata celebre per una bambola un po'...atipica. Questa scena ci sconvolge perché quando i protagonisti iniziano a non rispettare le regole del gioco, vengono sparati e uccisi sul colpo. Più avanti questo diventerà normale.

L'abbraccio di Mi-Nyeo e Deok-Su

Mi-Nyeo è un personaggio che fa parte della cerchia di Deok-Su. I due sono amici finché quest'ultimo non decide di cacciarla dalla sua squadra nel gioco del tiro alla fune. Mi-Nyeo ovviamente si sente tradita e giura di vendicarsi. Lo farà nella sesta partita, quando salta sulla lastra di vetro di Deok-su e lo abbraccia. Mi-nyeo si getta verso la morte mentre stringe Deok-su, portandolo giù con sé. Questo non dopo avergli ricordato il suo giuramento.

Sang-Woo e il vetraio

Siamo ancora una volta nel corso della sesta partita. Qui il vetraio potrebbe benissimo salvare tutti, conoscendo la differenza tra lastre temperate e sicure. Tuttavia una volta che si accorge che si sta servendo delle luci per aiutarsi, The Front Man gliele spegne, mettendolo in difficoltà. E' in questo momento che Sang-Woo decide di spingerlo giù, uccidendolo. Una scelta curiosa, considerando che è l'unico che potrebbe salvarli. Dei sedici giocatori di quella partita ne sopravvivono solo 3.

Tiro alla fune

In questa scena, costruita molto bene con un crescendo musicale ed emotivo di un certo livello, abbiamo due squadre che si sfidano nel tiro alla fune. Una è formata dai protagonisti principali, dunque gli spettatori potrebbero apparentemente stare tranquilli, eppure Squid Game ci ha abituati a cattive sorprese. Per fortuna, alla fine, i protagonisti si salvano.

Sang-Woo alla deriva

Siamo quasi alla fine, e tutti possono ormai notare come Sang-Woo sia ormai diventato un mostro. In uno dei round finali, infatti, Sae-byeok è ferita e Gi-Hun va a cercare aiuto. E' in questo momento che Sang-Woo ne approfitta per accoltellarla a morte, lasciando Gi-Hun completamente sconvolto.

Gi-Hun inganna Il-Nam

Il-Nam è un personaggio a cui tutti si affezionano subito. Affetto da un tumore al cervello che non gli permette di essere sempre lucido, Gi-Hun lo prende subito sotto la sua ala. E' per questo che, quando nel gioco delle biglie in cui i due si ritrovano l'uno contro l'altro a lottare per la vita Gi-Hun lo inganna, sfruttando un momento in cui l'anziano non è lucido, siamo molto delusi da lui. Lo stesso Il-Nam prima di perdere se ne rende conto, sentendosi tradito.

Il-Nam è vivo

Ma Il-Nam non è proprio colui che abbiamo conosciuto. Lo scopriamo in un colpo di scena nel finale, quando convoca un Gi-Hun scioccato dal vederlo vivo. L'anziano gli svela che c'è lui dietro l'invenzione dello Squid Game, messo su solo perché lui e i suoi amici ricchi si annoiavano, e volevano qualcosa per sentirsi vivi.

Il finale aperto: Gi-Hun torna a giocare

Il finale della stagione è chiaro: Gi-Hun potrebbe tornare sull'isola. Non sappiamo se per giocare o se magari tenterà di infiltrarsi tra gli organizzatori. Fatto sta che questo finale aperto era un po' inaspettato in un primo momento, perché Gi-Hun sembrava non voler avere più niente a che fare con il gioco dopo aver vinto.