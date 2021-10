Squid Game, 10 show consigliati a chi ha amato la serie coreana su Netflix

Lo show coreano di Netflix, Squid Game, è rapidamente diventato un successo globale per il colosso dello streaming: superando ogni record precedente, Squid Game ha raggiunto 142 milioni di visualizzazioni. Se anche voi avete divorato la serie e siete in cerca di show simili per le vostre serate sul divano con i popcorn, ecco 10 suggerimenti!

Kaiji: Ultimate Survivor

L'anime tratto dal manga Kaiji di Nobuyuki Fukumoto racconta la storia di Kaiji Itō, un giovane di Tokyo che vive in povertà, con una situazione economica che ricorda chiaramente quella dei protagonisti di Squid Game. Un uomo di nome Yūji Endō lo mette di fronte a una scelta: può provare a ripagare il debito in 10 anni, oppure entrare in un torneo di scommesse che si tiene a bordo di una nave. Kaiji tenta la fortuna, ma scoprirà presto che la posta in gioco è molto alta.

Liar Game



Una serie TV sudcoreana basata sull'omonimo manga di Shinobu Kaitani che segue le vicende di Nam Da-jung, uno studente che partecipa a un'audizione per entrare a far parte di un reality show molto particolare, chiamato appunto Liar Game. Si tratta di un gioco psicologico di sopravvivenza in cui i concorrenti (tutti con il proprio bagaglio di problemi economici) cercano di manipolarsi tra loro nella speranza di vincere il montepremi di 10 miliardi di won, l'equivalente di circa 7,3 milioni di euro.

Gantz

Scritto da Hiroya Oku, Gantz è un anime in cui due liceali (Kei Kurono e Masaru Kato), dopo un incidente, vengono obbligati a partecipare a un gioco il cui obiettivo è di uccidere tutti gli alieni che vivono sulla Terra. L'essere dietro a questo gioco è una sfera chiamata Gantz, che dà loro una serie di armi e abilità speciali per completare le loro missioni, ma presto i ragazzi scopriranno la verità sulla loro situazione

3%

Giudicata da molti una serie migliore di Squid Game, 3% è uno show uscito su Netflix nel 2016. La serie è ambientata in un futuro distopico in cui la società è divisa in due classi: una che vive nell'Inland in condizione di estrema povertà e l'altra che vive nell'Offshore e che conduce uno stile di vita nel pieno lusso. Quando i cittadini dell'Inland compiono 20 anni possono partecipare al Processo, una serie di prove sempre più difficili che solo il 3% dei concorrenti riesce a superare.

Danganronpa: The Animation

Basata sull'omonima serie di videogiochi, Danganronpa incarna perfettamente il format del death game: i 16 nuovi e talentuosi studenti della Hope's Peak Academy vengono intrappolati nella scuola da Monokuma, un orsacchiotto che afferma di essere il preside dell'istituto e annuncia loro che potranno essere liberati solo se otterranno il Diploma. Per farlo non dovranno superare un esame, ma riuscire ad uccidere uno dei compagni e superare il conseguente Processo, riuscendo a non essere scoperti come colpevoli, altrimenti saranno uccisi.

Panic

Fino a dove si spingono le persone per migliorare la propria vita? Nella piccola città di Carp in Texas c'è una strana tradizione: ogni anno un gruppo di 23 ragazzi appena diplomati entra a far parte di una pericolosa competizione chiamata Panic. Nonostante i concorrenti restino spesso gravemente feriti o perdano la vita durante il gioco, nuovi ragazzi sono attratti ogni anno dal montepremi di 50mila dollari, quanto basta per scappare dalla piccola città e costruirsi una vita migliore altrove.

Re:Mind

Re:Mind è una serie TV giapponese del 2017 in cui 11 studentesse si svegliano in una villa in stile vittoriano, sedute a un grande tavolo da pranzo con i piedi incatenati al pavimento. Mentre cercano di capire come liberarsi, iniziano a sparire dal tavolo una ad una. Gradualmente iniziano a capire che condividono un passato comune legato alla precedente scomparsa di una loro compagna di classe e il sospetto che sia stata una di loro cresce sempre di più.

High-rise Invasion

Nel 2021 Netflix ha prodotto High-rise Invasion, l'anime basato sul manga Sky Violation di Tsuina Miura. La protagonista Yuri Honjou si ritrova in un mondo totalmente abbandonato e pieno di grattacieli deserti, spesso collegati tra loro da ponti. Quando scopre che anche suo fratello si trova nello stesso posto, Yuri prova a cercarlo ma scopre che un gruppo di assassini mascherati sorveglia l'area, alla disperata ricerca di sangue.

Alice in Borderland

Prodotta da Netflix nel 2020, la serie TV giapponese è tratta dall'omonimo manga di Haro Aso e racconta di un gruppo di videogiocatori che si ritrovano in una Tokyo distopica e post-apocalittica. I ragazzi sono costretti a competere in pericolosissimi giochi per sopravvivere e dovranno capire i meccanismi del gioco per trovare i game master che hanno creato tutto ciò.

Snowpiercer

Ispirata alla graphic novel di Jacques Lob "Le Transperceneige", la serie è ambientata in un mondo che si è trasformato in un immenso deserto di ghiaccio. Gli unici sopravvissuti si trovano a bordo dello Snowpiercer, un treno a moto perpetuo che gira intorno al mondo, ma i cui passeggeri sono divisi in base al loro status sociale: nei vagoni di testa la vita è più agiata e piena di lusso, mentre nei vagoni di coda regna la povertà. Ma alcuni passeggeri decideranno di sovvertire lo status quo, lottando per rimanere in vita.

Nell'attesa di scoprire cosa ci riserverà Squid Game 2, ecco una lista di show simili da poter vedere nel tempo libero!