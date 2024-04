Squid Game 2 arriverà nel 2024: grosse novità annunciate da Netflix

I fan di Squid Game possono cominciare a scaldare in motori dopo l’annuncio da parte di Ted Sarandos dell’arrivo della seconda stagione già nella seconda metà del 2024. Il co-CEO dell’azienda ha infatti anticipato il ritorno di diversi show di successo, compreso quello dell’apprezzatissima serie coreana che ha debuttato nel 2021.

Dopo aver ricordato quali attori del primo capitolo saranno presenti nella seconda stagione di Squid Game, torniamo ad occuparci dell’opera di Hwang Dong-hyuk per riportare quanto venuto fuori dalla call relativa agli utili del primo trimestre della piattaforma di streaming Netflix.

Chiamato a rispondere su come l’azienda saprà rendere felici inserzionisti e investitori, Sarandos ha assicurato il ritorno, entro la fine dell’anno, di diverse serie amate dal pubblico: insieme a Squid Game, infatti, nella seconda metà del 2024 dovrebbero tornare The Night Agent, Cobra Kai con la sua ultima stagione, Outer Banks, Emily in Paris e il nuovo capitolo dell’antologia di Monster.

Tra i nuovi prodotti, invece, dovrebbero trovare spazio American Primeval, Senna, e un adattamento di The Perfect Couple che vedrà protagonisti Nicole Kidman e Liev Schreiber.

Non sono state ancora rilasciate delle date ufficiali per le uscite, per quanto sia stato specificato che il ricco calendario sia anche frutto dei ritardi subiti dai lavori su diverse opere a causa degli scioperi che hanno colpito l’industria cinematografica nel corso dell’estate 2023.

In attesa di sapere qualcosa di più concreto sulla seconda stagione della serie e di poter vedere il primo materiale promozionale, vi lasciamo a tutto quello che sappiamo di Squid Game 2 fino a questo momento.

Su AND JUST LIKE THAT - STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti di oggi.