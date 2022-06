Squid Game 2: un attore del cast della prima stagione non esclude un suo ritorno

Nonostante sia stato indubbiamente lo show più seguito in assoluto del 2021, il rinnovo di Squid Game per una seconda stagione è arrivato qualche settimana fa. Quindi, solo da questo momento in poi avremo sempre più novità sui nuovi episodi, comprese le notizie sul cast. Intanto, un attore della prima stagione ha parlato del possibile ritorno.

Parlando con Discussing Film, Park Hae-soo, che ha interpretato Cho Sang-Woo nella prima stagione, ha condiviso i suoi pensieri su un possibile ritorno nella seconda stagione dello show, senza escluderlo del tutto ma spiegando anche cos'altro gli piacerebbe vedere in futuro.

"Beh, se il mio personaggio tornerà o meno [nella seconda stagione di Squid Game], è tutto nella testa del regista. Quindi non è una cosa che posso dire con certezza. Quello che mi piacerebbe vedere è lo sviluppo del personaggio di Gi-hun e il suo rapporto con l'uomo mascherato. È una cosa che non vedo l'ora di vedere. Per quanto riguarda i giochi, ci sono così tanti giochi tradizionali coreani per l'infanzia che la gente non ha ancora visto. Mi piacerebbe vedere qualcosa come il tradizionale salto della corda coreano".

Chi ha visto la prima stagione dello show saprà che il ritorno di Cho Sang-Woo è improbabile, dato che il personaggio è apparentemente morto alla fine dei giochi, ma potrebbe avvenire in qualche scena di flashback o qualcosa del genere. Dopo dieci anni passati a cercare una major che gliela producesse, nessuno, men che meno il creatore di Squid Game, si sarebbe aspettato un successo di tale portata.

A parte il breve teaser di annuncio, sappiamo ancora pochissimo sulla seconda stagione, ma abbiamo provato a prevedere in che finestra temporale potrebbe uscire Squid Game 2.