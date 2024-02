Squid Game 2, quali attori della prima stagione torneranno nei nuovi episodi di Netflix?

Quali attori di Squid Game torneranno nella seconda stagione? Dopo il primo teaser trailer di Squid Game 2 pubblicato qualche giorno fa, facciamo il punto della situazione sul cast dei prossimi episodi della popolarissima serie tv Netflix.

La clip presentata durante l'evento New on Netflix ha confermato il ritorno di Gi-hun, personaggio interpretato da Lee Jung-jae, attore che ha vinto un Primetime Emmy Award al Miglior Attore Protagonista alla 74esima edizione dei Primetime Emmy: nel filmato, Gi-hun abbandona i suoi piani americani dopo una chiamata misteriosa e si imbarca in un inseguimento, sebbene al momento non è chiaro dove sia diretto e da chi, dato che i dettagli sulla trama di Squid Game 2 sono tenuti segreti.

Possiamo confermare però che la nuova stagione riaccoglierà tanti altri personaggi molto amati dai fan, come Front Man (Lee Byung-hun) e l’Assoldatore (Gong Yoo). Inoltre, nei prossimi episodi farà il suo debutto anche un nuovo personaggio interpretato da Park Gyu-young, ma le informazioni sul suo conto al momento sono top secret. Infine, tra le new entry di Squid Game 2 ci saranno anche Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri e Won Ji.

