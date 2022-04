Squid Game 2, il creatore conferma il ritorno di due personaggi

Squid Game 2 si farà attendere ancora per molto ma, il creatore della serie coreana ha confermato per la prima volta il ritorno di due personaggi visti nel corso dei sanguinosi episodi della prima stagione.

Hwang Dong-hyuk ha infatti rivelato che nello show Netflix troveremo ancora Gi-hun, interpretato dall'attore vincitore del SAG Award Lee Jung-jae, il vero protagonista di Squid Game che dopo aver vinto 45,6 miliardi di won decide di continuare ad indagare su questo misterioso gioco che ha portato tanto scompiglio nella sua vita e quella di tutti gli altri concorrenti.

Al suo fianco ci sarà anche Lee Byung-hun, il misterioso Front-Man che dopo essere stato lui stesso vincitore di una vecchia edizione degli Squid Game si è trovato a muovere i sanguinosi fili dell'edizione vinta da Gi-hun. Sebbene già da tempo ormai si supponeva che questi due personaggi avrebbero fatto il proprio ritorno, questa è la prima conferma ufficiale in merito al cast della serie Netflix.

Non possiamo ancora dire con precisione cosa accadrà in questa nuova stagione di Squid Game ma sembra ormai chiaro che si andrà molto a più a fondo in questo gioco del calamaio che ha destato tanto scalpore, portandoci a scoprire verosimilmente quelle che sono le sue origini.

