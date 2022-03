Squid Game 2, il creatore: 'Ho molte idee per che mi frullano per la testa'

Squid Game 2 si farà, dopo il successo ottenuto dalla serie coreana sarebbe improbabile il contrario, ma a quanto pare non c'è ancora nulla di ben definito per questo show che contro ogni aspettativa ha conquistato il pubblico di Netflix. A rivelarlo è stato il suo creatore nel corso dei Critics Choice Awards.

Parlando con Variety Hwang Dong-hyuk ha rivelato di avere molte idee ma nessuna di questa è stata ancora messa su carta e dunque, per il momento, Squid Game 2 non ha alcuna sceneggiatura in fase di definizione: "E qui, non ancora su carta, ma è qui" ha detto il creatore dello show indicando il suo capo. "Ho molte idee per che mi frullano per la testa. Tutto è segreto. Non posso dire nulla, ma state pur certi che Lee Jung-jae tornerà e farà qualcosa per il mondo".

Oltre a un ritorno al gioco, che è stato anticipato nel finale della prima di stagione di Squid Game, questi nuovi episodi ci permetteranno di scoprire qualcosa di più sul misterioso Front Man, il personaggio che dirige le redini di questa orrenda lotta al massacro, dopo essere stato egli stesso uno dei vincitori di questa sanguinosa competizione.

Le idee per Squid Game 2 non mancano di certo, staremo a vedere se questa serie riuscirà a bissare il successo della prima stagione ampliando ulteriormente le storie dei suoi personaggi. Voi che ne dite?