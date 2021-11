Squid Game 2, il creatore dello show Netflix ha osservato le teorie dei fan YouTube

Il mondo dell'intrattenimento in streaming nella stagione autunnale è stato dominato da Squid Game, la serie coreana di Netflix capace di battere ogni record e diventando lo show televisivo maggiormente popolare del pianeta. C'è stato un periodo in cui tutti parlavano di Squid Game, con teorie che inondavano il web.

Ciò che molti non sanno però è che il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha fatto molta attenzione alle teorie dei fan circolate su YouTube per la seconda stagione. Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Squid Game.



Dopo il grande successo del primo ciclo di episodi è ovviamente aumentata la pressione sugli autori per non deludere i fan e cercare di replicare l'exploit anche con le nuove storie. In un'intervista rilasciata a EW, Dong-hyuk ha raccontato di prestare molta attenzione a quello che pensano e dicono i fan, aumentando la difficoltà nel processo di scrittura.



"Quando guardi alle aspettative dei fan è molto difficile. Vado su YouTube e vedo tutti questi appassionati immaginare come dovrebbe essere o sarà la seconda stagione e la loro immaginazione si sta davvero scatenando. Se ci sarà una seconda stagione penso che mi atterrò alla trama di base che ho in mente. E posso solo sperare che non solo soddisfi le aspettative dei fan, ma vada oltre. Le loro aspettative sono davvero immense e molto diverse, quindi penso che sarà molto difficile individuare esattamente ciò che vogliono i fan" ha dichiarato.



Ma cosa non ha funzionato nel finale di Squid Game? La serie è una delle più discusse delle ultime settimane ed inevitabilmente ha generato le opinioni più disparate.