Squid Game 2, dietrofront di Netflix? Facciamo chiarezza

Sembrava non esserci più alcun dubbio. Normalmente, dopo le parole del creatore di una serie, non ci sarebbe bisogno di altre conferme. Eppure, sulla seconda stagione di Squid Game, ora l'autore sta mettendo le mani avanti. Ecco cos'è successo fra lui e Netflix e se dobbiamo davvero preoccuparci in vista di un rinnovo.

È tornata sulla cresta dell’onda e al centro della discussione la serie evento dalla Sud Corea, dopo che Netflix ha finalmente doppiato Squid Game – e con essa, si spera, altre cinque serie orientali di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Teoricamente gli spetattori avevano percepito questo passaggio come un di più, con la prospettiva di essere soddisfatti, soprattutto, con il seguito di una seconda stagione. A suo tempo, lo stesso Hwang Dong-hyuk aveva esplorato tutte le possibilità che aveva in mente per i vari sequel e spin off di Squid Game, confermando – almeno apparentemente – che una seconda stagione si sarebbe fatta.

Dichiarò all’epoca ad Associated Press: “C’è stata davvero tanta pressione, tanta richiesta e tanto amore nei confronti di una seconda stagione. Perciò sento come se non ci avessero lasciato scelta. Si farà una seconda stagione. Ora è tutto nella mia testa. Al momento sto pianificando il tutto. Credo, però, che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Ma vi prometto questo: Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo”. Soprattutto perché, sostenevano alcuni, c’era qualcosa che non andava nel finale di Squid Game.

Tuttavia, solo qualche settimana prima, intervistato da Variety, si era detto incerto sulla possibilità: “Non ho piani ben precisi per Squid Game 2. È piuttosto stancante solo a pensarci. Ma se dovessi farlo, non lo farei certamente da solo. Prenderei in considerazione l’utilizzo di un gruppo di scrittori e vorrei più registi esperti”. Ora, dopo che tutte le principali testate hanno rilanciato le sue parole come fosse una conferma ufficiale, Hwang Dong-hyuk ha fatto apparentemente marcia indietro, dichiarando a Vulture che ci sarebbe stato un errore di traduzione. Non aveva confermato una seconda stagione, ma aveva semplicemente detto che secondo lui ci sarebbe stata: “Penso che ci sarà davvero una seconda stagione”.

Da Netflix nel frattempo, nessuna conferma ufficiale: “Non è stato deciso o confermato niente riguardo dei nuovi episodi. Hwang Dong-hyul ha un film al quale sta lavorando, assieme ad altre cose. Stiamo cercando di capire la struttura giusta per lui” (Bela Bajaria – Chief Netflix’s global TV). Molto probabilmente c’è interesse da parte di tutti (autori, piattaforma, spettatori) che una seconda stagione si faccia. Semplicemente si deve ancora raggiungere un accordo dalle parti, da cui il non voler rendere nulla di ufficiale. Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere una seconda stagione? Ditecelo nei commenti!