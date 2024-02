Squid Game 2: tutto quello che dovete sapere sulla nuova stagione di Netflix

Dopo tre anni di attesa, l'uscita di Squid Game 2 su Netflix è sempre più vicina: il popolarissimo show sud-coreano che si erge come serie TV più vista di sempre sul servizio di streaming con la N rossa ha sorpreso, in pochi mesi, il pubblico con un mortal game ricco di colpi di scena.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: il finale della prima stagione ha aperto la strada verso nuovi orizzonti e così Netflix ha rinnovato lo show anche per una seconda tranche di puntate. Se il reality show ispirato ai giochi mortali della serie TV ci hanno catapultato davanti alla terribile bambola gigante dagli occhi laser, con il rilascio delle prime immagini di Squid Game 2 il pubblico non vede l'ora di scoprire se e come Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) attuerà la sua vendetta ecco tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione di Squid Game.

Attualmente non abbiamo una data di uscita per la seconda stagione Squid Game ma Netflix ha chiarito che i nuovi episodi usciranno nel 2024, rassicurando così i fan che temevano di attendere ancora un altro anno per "tornare a giocare". Ma Squid Game 2 si concentrerà su Seong Gi-hun o ci farà condividere l'alta adrenalina con i nuovi partecipanti del mortal game? I dettagli sulla trama sono ancora molto, molto, scarni, tuttavia possiamo ipotizzare che le nuove puntate si concentreranno sui tentativi di Seong Gi-hun di fermare il gioco. La serie TV, dunque, potrebbe raccontare due diversi punti di vista: quello dei giocatori che potrebbe cimentarsi in nuovi giochi e l'attacco di Seong Gi-hun ai "piani alti" che tirano i fili della gara.

Squid Game 2 vedrà il ritorno di volti conosciuti e molte new entry: certamente tornerà a indossare i panni di Seong Gi-hun l'attore coreano Lee Jung-jae. Anche Front-man, interpretato da Lee Byung-hun tornerà insieme al reclutatore Gong Yoo.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, potete recuperare le nove puntate della prima stagione di Squid Game su Netflix!