Squid Game 2 si farà: arriva la conferma di Netflix!

Adesso è ufficiale: Squid Game 2 si farà. A confermarlo è stato il CEO di Netflix, Ted Sarandos. Infatti, nonostante le varie voci sul rinnovo, non era ancora arrivata l'ufficialità.

Il creatore Hwang Dong-hyuk aveva già anticipato alcuni dettagli su Squid Game 2, aggiungendo anche che potrebbe esserci addirittura una terza stagione. Dunque l'universo creato da Dong-hyuk sarebbe appena iniziato.

In verità, basandoci sulle dichiarazioni passate del creatore dello show, il programma inizialmente non prevedeva una continuazione. Infatti la sceneggiatura scritta nel 2008 era abbastanza chiusa, ma l'inserimento di una scena finale che creava apertura verso un futuro è stata sicuramente una mossa concordata con Netflix. Si trattava, infatti, di lasciare una finestra aperta a un eventuale futuro, provando a capire se il pubblico fosse effettivamente interessato. La risposta, a quanto pare, è sì.

Come sappiamo Squid Game racconta di un gruppo di persone che si ritrovano coinvolte in questo brutale gioco di sopravvivenza per poter vincere una cifra pari a 30 milioni di euro. Come sappiamo alla fine della prima stagione Seong Gi-hun aveva scoperto varie cose sull'organizzazione che dà vita ai giochi, e sembrava pronto a tornare in pista. E voi, siete curiosi di vedere come continuerà Squid Game? Restiamo in attesa di altre informazioni di trama e su un'eventuale data di uscita.