Squid Game 2: Netflix annuncia otto nuove aggiunge al cast della serie dei record

Dopo le novità annunciate nel corso del TUDUM un paio di settimane fa, Netflix ha comunicato l'ingresso di otto nuovi attori nel cast della seconda stagione di Squid Game. La serie coreana, che è stata capace di battere ogni record sulla piattaforma e attualmente è ancora la serie più visualizzata in streaming, dovrebbe tornare nei prossimi anni.

I nuovi membri del cast della seconda stagione di Squid Game includono Park Gyu-young (Sweet Home, The Devil Judge), Jo Yu-ri (ex membro del girl group sudcoreano-giapponese Iz*One), Kang Ae-sim (Move to Heaven), Lee David (The Fortress), Lee Jin-uk (Sweet Home), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card), Roh Jae-won (Missing Yoon) e Won Ji-an (Netflix's D.P.).

Il cast e la troupe di Squid Game si sono riuniti questa settimana per una lettura dei nuovi episodi. L'inizio della produzione della seconda stagione di Squid Game è previsto per la fine dell'anno, con il ritorno del regista Hwang Dong-hyuk alla regia e alla produzione esecutiva.

Il cast già confermato da Netflix per la seconda stagione di Squid Game comprende le star Lee Jung-jae (nel ruolo di Seong Gi-Hun), Lee Byung-Hun (nel ruolo di Front Man), Wi Ha-jun (nel ruolo di Hwang Jun-Ho) e Gong Yoo (nel ruolo di un reclutatore per ora sconosciuto).

Parallelamente, pare che Netflix abbia ingaggiato David Fincher per una remake americano di Squid Game.

Netflix non ha ancora confermato i dettagli della trama della seconda stagione di Squid Game, ma il finale della prima ha dato alcuni indizi su come potrebbe proseguire. La prima stagione si è conclusa con la scelta di Gi-Hun di prendere in mano la situazione e di rimandare il suo progetto di raggiungere la figlia in America, cercando invece di vendicarsi dei creatori di Squid Game.

Si può ipotizzare che molte delle nuove aggiunte al cast potrebbero includere amici, nemici e quasi certamente nuovi concorrenti per il prossimo Squid Game. Dato che la produzione della seconda stagione di Squid Game non inizierà prima della fine di quest'anno, una data di uscita alla fine del 2024 o forse anche all'inizio del 2025 sembra l'ipotesi più probabile.