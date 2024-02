Squid Game 2, Netflix svela il cast della nuova e attesissima stagione

Dopo mesi e mesi di lenta attesa, Netflix ha finalmente svelato lo scorso weekend il primo teaser trailer di Squid Game 2, dove vengono anticipate, seppur brevemente, le dinamiche che metteranno in moto la narrazione dei nuovi episodi in arrivo entro quest'anno. Ora, il colosso dello streaming ha confermato i nuovi ingressi nel cast principale.

La seconda stagione vedrà Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo riprendere i loro ruoli di protagonisti e antagonisti sopravvissuti al sanguinoso e mortale gioco a eliminazione. La nuova storia "seguirà Gi-hun mentre abbandona i suoi piani per andare negli Stati Uniti e inizia un inseguimento spinto da un movente importante", si legge nella sinossi principale. Le foto pubblicate della seconda stagione mostravano il personaggio di Gi-hyun di Lee con i capelli tinti di un rosso scuro.

La società ha confermato che Hwang Dong-hyuk, che è stato il primo asiatico a vincere il premio per la regia di una serie drammatica ai Primetime Emmy, tornerà come regista, sceneggiatore e produttore e che la produzione è affidata a Firstman Studio.

I nuovi membri del cast includono Yim Si-wan ("The Attorney", "Emergency Declaration"), Kang Ha-neul ("Dongju: The Portrait of a Poet"), Park Gyu-young ("Attack the Gas Station"), Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim ("Kim Ji-young: Born 1982"), Lee David ("The Terror Live"), Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri e Won Ji.

Tuttavia, Netflix è rimasta incredibilmente vaga su quando Squid Game 2 sarà disponibile sulla piattaforma. "Nel 2024", ha ribadito il trailer, insieme all'annuncio di nuovi film, serie e reality show coreani.

La prima stagione di Squid Game di Dong-hyuk è stata lanciata nel 2021. Il dramma incentrato su una gara mortale per vincere 45,6 miliardi di KRW si è rivelato un successo assoluto per Netflix ed è stato nominato per 14 Emmy, tra cui quello per la miglior serie drammatica (prima volta per una serie non in lingua inglese), vincendone sei.

"L'universo di Squid Game è appena iniziato", ha dichiarato il mese scorso il co-direttore generale di Netflix durante una conference call con gli analisti finanziari. Il franchise è già stato ampliato con il reality Squid Game: La Sfida e un videogioco di prossima uscita.