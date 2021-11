Squid Game 2, parla il creatore Dong-hyuk: 'Sto facendo i compiti per casa'

Hwang Dong-hyuk è già al lavoro per la stagione 2 di Squid Game: il regista e showrunner ha dichiarato a Deadline che è già iniziata la fase creativa per dare un seguito al k-drama distopico che è rapidamente diventato uno dei più grandi successi globali di Netflix.

"Sto facendo i compiti per casa, cercando di capire come prendere ciò che ho creato nella stagione 1 e trarne qualcosa di nuovo e inaspettato" ha raccontato proprio oggi Dong-hyuk in un'intervista, confermando che Squid Game 2 si farà.

"I giochi che facevo da bambino in Corea, sono tutti giochi semplici, facili. Penso che questi giochi siano molto facili da capire e da vedere, a prescindere dalla cultura da cui si proviene" ha raccontato Hwang Dong-hyuk.

Per quanto riguarda i personaggi dello show, il regista ha dichiarato: "Ci sono persone con le medesime storie in tutto il mondo. Ero molto fiducioso nel fatto che lo show sarebbe stato capito e che queste storie avrebbero risuonato presso un pubblico globale. Sapevo che il pubblico avrebbe capito che cosa stavano affrontando questi personaggi".

Hwang Dong-hyuk ha ideato questa serie nel 2008, negli anni della grave crisi finanziaria mondiale, e probabilmente il fatto che lo show abbia esordito in un altro periodo di grande crisi, come quella della pandemia da Covid-19, ha creato il terreno giusto per il successo dello show: "C'è un enorme divario di ricchezza che va solo peggiorando. Ho creato Squid Game nella speranza che non sia solo uno spettacolo da fruire, ma una vera e propria esperienza" ha dichiarato Dong-hyuk. "Quando Gi-hun guarda dritto in camera, è come se chiedesse a chi guarda: 'Dobbiamo davvero vivere in questo mondo? Possiamo cambiarlo?'"

La conferma della seconda stagione del k-drama segue i dati del grande successo su Netflix: è notizia di qualche giorno fa che per la seconda volta, Squid Game supera 3 miliardi di visualizzazioni in una settimana.