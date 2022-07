Squid Game 2: ecco perchè Lee Jung-jae non vuole sapere nulla della seconda stagione

L'attore di "Squid Game" ha parlato con IndieWire della sua nomination agli Emmy 2022 come attore protagonista in una serie drammatica, delle sue speranze di incontrare Meryl Streep e dell'attesissima seconda stagione dello show Netflix.

"[Devo] dire che qualcosa di incredibile è successo ancora una volta, a me e al team di “Squid Game”. Voglio dire, 14 nomination! Sono solo così grato e sento di essere davvero fortunato. Sono molto contento", ha detto l'attore riguardo la sua prima nomination agli Emmy.

Parlando invece della stagione 2 di Squid Game, Lee Jung-jae ha raccontato: "Sto cercando di non fare domande al regista perché devo provare quella sensazione davvero sorprendente quando leggo la sceneggiatura per la prima volta per poter tradurre quell'intensa emozione nella mia interpretazione. Quindi sto solo aspettando il momento in cui avrò la sceneggiatura". Ha poi aggiunto: "Non so se dovrò tingermi ancora i capelli. Non l'ho chiesto al regista. La prossima volta [che lo vedo] mi assicurerò di chiedere".

Parlando poi degli Emmy, l'attore ha concluso: "In questo momento sto solo cercando di elaborare tutto e sono così sopraffatto. Sono entusiasta del fatto che abbiamo ottenuto 14 nomination e sono anche entusiasta di andare negli Stati Uniti con tutti i candidati in Corea. Sono stato un grande fan di Meryl Streep per molto tempo: non vedevo l'ora di incontrarla e ho avuto la possibilità di incontrarla qualche tempo fa, ma mi sono completamente congelato, quindi non potevo avvicinarmi a lei. Se avrò la possibilità di incontrarla di nuovo, cercherei sicuramente di andare da lei e chiedere una foto".