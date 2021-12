Squid Game 2, perché Netflix non ha ancora ufficializzato la prossima stagione?

Solamente fino a un mese fa sembrava tutto perfetto. Nonostante l'iniziale reticenza, l'autore di Squid Game aveva confermato, per parte sua, la progettazione di una nuova stagione. Ora però ha fatto un passo indietro, forse sotto spinta di Netflix che si ostina ancora a non voler rendere ufficiale la cosa. Forse mai o forse non ancora.

Nelle ultimissime settimane, la serie evento dalla Sud Corea è tornata sulla cresta dell’onda e al centro della discussione, dopo che Netflix ha finalmente doppiato Squid Game – e con essa, ci auguriamo, altre cinque serie orientali di cui vi abbiamo parlato nell’articolo linkato. Apparentemente solo un contentino, qualcosa per tenere occupati gli spettatori in vista di un sicuro continuo. A suo tempo, lo stesso Hwang Dong-hyuk si era espresso pubblicamente esplorando tutte le possibilità che aveva in mente per i vari sequel e spin off di Squid Game, con tanto di conferma ufficiale che si sarebbero fatte.

Famosa la sua dichiarazione ad Associated Press, che permise agli spettatori di tirare un sospiro di sollievo dopo le primissime settimane di exploit della serie, durante le quali Hwang Dong-hyuk aveva raccontato tutti gli stress derivanti dalla lavorazione e facendo disperare una seconda stagione. Ora però, la sua smentita a Vulture che chiama in causa presunti errori di traduzione, suona come un vero e proprio fulmine a cielo aperto. Non aveva confermato una seconda stagione, ma aveva semplicemente detto che ci sarebbe stata secondo lui: “Penso che ci sarà davvero una seconda stagione”.

Probabilmente, dietro la smentita, c’è stata la richiesta di Netflix di non accelerare le cose, vista la puntigliosità della piattaforma nell’ufficializzare solo progetti sicuri al 100%. Ma, si spera, il silenzio di Netflix non dovrebbe preoccupare, almeno non ancora. Il primo indizio ce lo danno le candidature proposte dalla piattaforma agli Emmy, dove Squid Game è stato presentato come Miglior Serie Drammatica e non Miglior Serie Limitata – come Maid – facendo pensare che il gigante dalla Grande N la consideri come un prodotto ancora in svolgimento.

Poi c’è ovviamente da scegliere una delle varie strade, fra spin off e sequel di cui vi abbiamo già parlato, proposte dall’autore. C’è infatti la possibilità che Netflix, in attesa di incastrare un seguito, possa esplorare la possibilità delle altre edizioni dei giochi in giro per il mondo e con autori di altre provenienze. A dirci i motivi dello stallo, però, è Bela Bajaria, capo di Netflix’s global TV: “Non è stato deciso o confermato niente riguardo dei nuovi episodi. Hwang Dong-hyul ha un film al quale sta lavorando, assieme ad altre cose. Stiamo cercando di capire la struttura giusta per lui”. La struttura potrebbe riguardare, appunto, la messa in calendario della lavorazione o la squadra che si starebbe costituendo intorno a Hwang Dong-hyuk, unica condizione da lui imposta per riprendere il lavoro. Per ora quindi, il silenzio di Netflix non dovrebbe preoccupare troppo. Voi cosa vorreste che succedesse? Ditecelo nei commenti!