Squid Game 2: luce verde da Netflix, primo teaser e nuovi personaggi!

Netflix inizia il conto alla rovescia: pronti, partenza, via! Ed ecco che pubblica già il primo teaser dell'attesa (?) seconda stagione di Squid Game. Dopo il clamoroso successo dell'anno scorso, che l'ha reso uno degli show più visti di sempre, la piattaforma streaming si prepara a creare un franchise gigantesco. Ecco il primo tassello!

Nonostante l’incredibile successo della prima stagione semplicemente travolgente e nonostante l’amore dimostrato dai fan vecchi e nuovi per un prodotto capace, finalmente, di esportare la cinematografica sudcoreana al grande pubblico, non è stato accolto nel migliore dei modi, almeno non da tutti, l’annuncio di un rinnovo per la serie di Hwang Dong-hyuk. Dopo dieci anni passati a cercare una major che gliela producesse, nessuno, men che meno il creatore di Squid Game, si sarebbe aspettato un successo di tale portata.

Anche per questo, nonostante quel piccolo cliffhanger – per molti immotivato – a conclusione dell’ultimo episodio, la prima stagione di Squid Game sembrava costruita come autoconclusiva, avendo ucciso quasi tutti i personaggi (sicuramente tutti i giocatori) meno il protagonista interpretato da Lee Jung-jae. Ora c’è attesa e forse anche un po’ di preoccupazione per ciò che troveremo nella seconda stagione, che ottiene l'annuncio della messa in produzione si mostra nel primo materiale promozionale in assoluto con questo teaser che, però, dà senz’altro la carica. Nel post, che trovate in calce all’articolo, Netflix scrive: “Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix”.



Assieme al teaser una lettera di Hwang Dong-hyuk, che anticipa il ritorno di alcuni storici personaggi e il debutto di alcune new entry: "Un intero nuovo round sta arrivando. Ci sono voluti 12 anni per portare alla vita la prima stagione di Squid Game l'anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. In qualità di sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, un grande grido ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo. E ora, Gi-hun ritorna. Il Frontman ritorna. La stagione 2 sta arrivando. L'uomo vestito con il ddakji potrebbe essere tornato. Verrà anche presentato il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo round".

Grande preoccupazione è sorta soprattutto dopo le dichiarazioni dell’autore e di vari interpreti in merito alle soluzioni proposte per “resuscitare” i vari personaggi, necessari a un franchise che si preannuncia ormai corposo. Sappiamo che una delle soluzioni sarà inserire la gemella di una protagonista di Squid Game. Ma per il resto, non sappiamo molto altro, né viene resa nota una data di distribuzione, anche se qui abbiam segnalato la finestra più probabile per Squid Game 2. Quali le vostre aspettative? Parliamone nei commenti!