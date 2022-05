Squid Game 2, la prossima stagione avrà 'dei giochi nuovi e migliori'

I fan sanno già che in Squid Game 2 torneranno alcuni personaggi molto amati, ma per quanto riguarda i giochi mortali ai quali dovranno partecipare? Ebbene, in una nuova intervista promozionale, il creatore della serie Hwang Dong-Hyuk ha anticipato qualche dettaglio in merito.

Il brutale dramma coreano è diventato uno degli spettacoli più visti di sempre su Netflix e ora che la seconda stagione di Squid Game è stata confermata, il creatore dello show Hwang Dong-Hyuk ha anticipato qualche dettaglio in più. Parlando con The Playlist a proposito delle sue idee per i prossimi episodi, ha dichiarato: "Sì, qualche idea ce l'ho. Tuttavia, non voglio fare spoiler, quindi tutto quello che dirò è che nella seconda stagione ci saranno nuovi giochi, anche migliori di quelli della prima stagione".

La premessa della stagione 2 non è stata rivelata ufficialmente, ma probabilmente la storia riprenderà dopo la decisione di Gi-hun (Lee Jung-jae) di provare a porre fine ai giochi brutali al centro dello show. Negli ultimi momenti degli episodi originali, infatti, sceglie di non vedere sua figlia e chiama invece il numero di Squid Game, promettendo loro che gli darà la caccia. Al Deadline Contenders Event, Dong-Hyuk ha confermato che Gi-hun tornerà per la stagione 2, insieme al cattivo Front Man (Lee Byung-hun). Tuttavia, i fan potrebbero dover aspettare ancora un po' per i prossimi episodi: dato che le sceneggiature devono ancora essere scritte, il creatore della serie ha anticipato a Variety che spera di riuscire a pubblicare la serie su Netflix entro la fine del 2024.

