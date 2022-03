Squid Game 2, a che punto sono i lavori per la serie Netflix? Risponde Hwang Dong-hyuk

Netflix ha creato molte serie nel corso della sua storia, basti pensare a Stranger Things, The Witcher e La Regina degli Scacchi ma, nessuno di queste è riuscita ad ottenere i risultati raggiunti da Squid Game. Per tale ragione, le aspettative per la seconda stagione sono davvero alte e a tal proposito è intervenuto il creatore dello show.

Già in precedenza Hwang Dong-hyuk ha rivelato di avere alcune idee per Squid Game 2 e ora, l'uomo dei record ha ammesso che sebbene i lavori proseguano a pieno ritmo, nulla di concreto è stato ancora realizzato per i nuovi episodi.

"Ci saranno altri fantastici giochi, questo è tutto ciò che posso dire. Sto ancora facendo il brainstorming e raccogliendo le idee per la stagione 2. Non ho ancora iniziato a scrivere".

Il creatore dello show è tornato a parlare di questo successo inaspettato, rivelando di essere stato lui stesso il primo a non poter credere ai suoi occhi visto che ha passato anni e anni cercando di portare gli Squid Games alla ribalta prima dell'arrivo su Netflix:

"Nessuno può mai aspettarsi fino in fondo questo tipo di successo. Ho cercato di fare uno spettacolo di successo, ma non mi aspettavo davvero di raggiungere questo tipo di risultati. È una sorpresa anche per me".

Cosa succederà nei nuovi episodi non è ancora chiaro dunque, sembra però possibile il ritorno di un personaggio deceduto in Squid Game sebbene in nuove vesti. Quali sono le vostre aspettative per questa stagione 2? Ditecelo nei commenti.