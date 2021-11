Squid Game 2, quando esce la prossima stagione dell'acclamato fenomeno Netflix?

Finalmente la notizia che tutti attendevano è ufficiale: ci sarà una stagione 2 di Squid Game. La richiesta di rinnovare era diventata ormai pressante, e il creatore dello show, Hwang Dong-hyuk, ha ammesso di essersi sentito come se non avesse avuto scelta. Ma quando potremmo vedere i nuovi episodi? Ecco una stima.

Il creatore ha ammesso di aver parlato tanto di un ipotetico Squid Game 2 con il suo team. Era una cosa scontata, dal momento che la serie ha avuto davvero un grandissimo successo, e bisognava iniziare a capire come sarebbe potuta andare avanti. Tuttavia, come ammesso da lui stesso, inizialmente lui aveva ben chiara la stagione 1, ma non aveva idea di cosa sarebbe potuto succedere dopo.

"Al momento sono in fase di pianificazione. Credo che sia troppo presto per dire quando e cosa accadrà" ha dichiarato Hwang Dong-hyuk. Dunque si è ancora in una fase piuttosto iniziale, e c'è la concreta possibilità che tra scrittura e produzione, lo show non torni un anno esatto dopo la prima season. Ricordiamo, infatti, che la stagione 1 era stata annunciata nel 2019 ed è arrivata a fine 2021. C'è, tuttavia, da considerare la pandemia da covid-19 che ha fatto perdere qualche mese.

Proprio seguendo queste stime, potremmo vedere Squid Game 2 a inizio 2023. Molti, però, sperano per fine 2022. La prima opzione sembra al momento la più probabile.