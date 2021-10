Squid Game 2, quando esce la prossima stagione della serie coreana?

Mentre molti si chiedono quale sia il motivo del successo di Squid Game, la serie coreana continua a battere record di visualizzazioni. Si tratta di un prodotto che potrebbe potenzialmente diventare il più grande successo di sempre per Netflix. Questo dunque fa porre una domanda: Squid Game avrà una seconda stagione? Se sì, quando?

In verità, a poco più di due settimane dall'arrivo della serie sulla piattaforma, Netflix non ci ha ancora fatto sapere quali siano i suoi piani per il futuro, dunque bisognerà aspettare un po' per saperlo con precisione. E a decidere, ovviamente, non sarà solo il colosso, ma anche il creatore Hwang Dong-hyuk, il quale ha detto di voler dare la precedenza al suo lungometraggio, a cui sta attualmente lavorando. Dunque non un "no", ma una risposta che proietta la produzione della stagione 2 piuttosto in là.

Con queste premesse, se dovesse esserci un rinnovo, Squid Game 2 potrebbe arrivare al termine del 2023. Tuttavia c'è una speranza di vederlo prima.

Il creatore ha infatti aggiunto che questa volta non farà tutto il lavoro da solo. Ricordiamo che Dong-hyuk ha sviluppato la serie in una decade, pensando a tutto nei minimi dettagli, e ne è stato anche regista. Stavolta vorrebbe invece servirsi di una writers' room e di diversi registi di successo. Questo, ovviamente, potrebbe portare ad accorciare un po' i tempi, perché a quel punto si potrebbe iniziare a lavorare prima e più velocemente, togliendo un po' del suo carico a Dong-hyuk. E dunque la stagione 2 potrebbe arrivare nell'autunno del 2022.

Infatti, un po' come è stato per altre serie, Netflix quando può tende a preferire sempre lo stesso periodo di pubblicazione per un determinato prodotto. Certo ci sono delle eccezioni, ma noi speriamo che sia così, in modo da poter vedere Squid Game 2 alla fine del 2022.