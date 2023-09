Squid Game 2, quando esce la seconda stagione su Netflix?

Sono già passati due anni da quel finale di Squid Game che, dopo una prima stagione al cardiopalma, ci ha lasciati con il fiato sospeso e con tanta voglia di saperne di più: da allora la serie sembra essersi volatilizzata, o comunque acquattata da qualche parte in attesa di farsi viva. A che punto è, dunque, questa seconda stagione?

Al momento, in effetti, notizie concrete non sembrano essercene: l'attenzione è tutta concentrata sul reality show di Squid Game che dovrebbe fare il suo esordio entro la fine dell'anno, e d'altronde Netflix ha fatto in modo di distrarci con altre uscite interessanti: qualcosa, però, dovrà pur muoversi prima o dopo, perché la voglia di scoprire cosa ne sarà di Seong Gi-hun è davvero tanta.

Preso atto della mancanza di novità, dunque, non resta che abbandonarci alle ipotesi: essendo trascorsi due anni dalla conclusione della prima stagione (era il 2021 quando lo show coreano allietava le nostre giornate di pandemia e lockdown), è lecito sperare che qualcosa possa smuoversi in vista magari dell'anno prossimo, chissà, forse lasciandosi scappare un annuncio proprio in concomitanza dell'uscita del reality.

Qualche centesimo, insomma, noi lo punteremmo su una possibile uscita durante la seconda metà del 2024: ad oggi, però, si tratta soltanto di innocue supposizioni basate su nulla di concreto. E voi, che speranze nutrite al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!