Squid Game 2 è realtà: Netflix svela tutti i protagonisti della nuova stagione

Il fenomeno mondiale di Netflix è tornato: nel bel mezzo dell'evento Tudum 2023, la piattaforma di streaming on demand ha annunciato ufficialmente il cast di Squid Game 2, seconda stagione della più popolare serie tv del servizio.

Nel video di presentazione ufficiale di Squid Game 2, che potete trovare all'interno dell'articolo, viene confermato che oltre ovviamente al protagonista Seong Gi-hun, i ritorni dalla prima stagione includeranno anche Front Man (Lee Byung-hun), il leader dello staff mascherato dietro il gioco al centro della serie, e Hwang Jun-ho (Wi Ha-jun), un detective che si intrufola nel gioco alla ricerca di suo fratello. Spazio anche ai nuovi giocatori: come svelato dal video di Tudum: A Global Fan Event, la seconda stagione di Squid Game includerà anche quattro nuovi protagonisti nel cast, Yim Si-wan (Unlocked), Kang Ha-neul (The Pirates: The Last Royal Treasure), Park Sung-hoon (The Glory) e Yang Dong-geun (Yaksha: Operazioni spietate). Per il momento, però, i dettagli sui loro personaggi rimangono segreti.

Tuttavia, il video conferma anche un'altra novità sorprendente: Gong Yoo, che è apparso nella prima stagione, ritorna nei panni del misterioso uomo con la tuta che inizialmente aveva invitato Gi-hun a giocare. Siete pronti a tornare nel mondo di Squid Game? Ditecelo nei commenti.

Per altri contenuti, rimanete sintonizzati con noi: da Tudum infatti sono in arrivo novità anche per il reality show di Squid Game.