Squid Game 2, primo sguardo alla nuova stagione nel trailer di Netflix 2024

Squid Game 2 uscirà nel 2024, questa è la risposta definitiva di Netflix, confermata da uno scoppiettante trailer che anticipa tutte le uscite più importanti della piattaforma streaming nel nuovo anno.

Netflix ha messo in vetrina tutte le sue punte di diamante del 2024, e a concludere il fantastico trailer c’è una grossa novità, la seconda stagione di Squid Game, serie coreana diventata in pochissimo tempo una delle più viste sulla piattaforma streaming. Il rapidissimo sguardo alla nuova stagione ci lascia intravedere il nostro giocatore 456, alias Seong Gi-hun, intento a lasciare definitivamente l’aeroporto, convintissimo della sua decisione. La clip lo mostra ancora al telefono con la misteriosa voce, che lo minaccia senza pietà: “ti pentirai della scelta che hai appena fatto”, e Seong Gi-Hun risponde, un po’ come Liam Neeson in Taken: “Io ti troverò, costi quel che costi”.

Assieme a Squid Game, nel trailer del 2024 sono presenti "Cobra Kai" sesta stagione, "Emily in Paris" quarta stagione,una seconda stagione di "That 90's Show", "The Diplomat" seconda stagione, "Girls5Eva" terza stagione, la quarta e ultima stagione di "The Umbrella Academy", "The Night Agent" seconda stagione, "Outer Banks" quarta stagione e "Heartstopper" terza stagione.

Squid Game è di recente tornato nella Top 10 Netflix, complice la realizzazione del reality show a esso ispirato: Squid Game – La sfida.