Squid Game 2, nella nuova stagione la gemella di un personaggio deceduto

Continua con impegno instancabile lo sviluppo della seconda stagione di Squid Game da parte di Hwang Dong-Hyuk. Dopo un silenzio stampa pressoché totale su quanto troveremo, l'autore ha parlato di un personaggio amatissimo nella prima stagione. Ma ha anticipato che, dopo la sua morte, dovrebbe spuntare un gemello. Ecco chi.

Fino a qualche mese fa, grande apprensione era circolata intorno allo show dei record dalla lontana Sud Corea, dovuta principalmente ai problemi sul rinnovo di Squid Game. Le ragioni dietro l’attesa, sostenevano sia Netflix che l’autore, erano dovute al desiderio di trovare la giusta quadra per una serie che, in realtà, a parte il suo salvifico cliffhanger, non aveva previsto un seguito. Ora quei problemi sono stati parzialmente risolti e l’uscita di Squid Game 2 è più vicina, ma nel frattempo ne sono sorti di ben altri per quanto riguarda la fattibilità di un massiccio recasting, che toglierebbe ovviamente gran parte dei volti che abbiamo imparato ad amare nel corso della precedente stagione.

Partiamo infatti da un presupposto: a parte Seong Gi-hun, il Game Master e un paio di altri di cui non abbiamo effettivamente visto la morte su schermo, quindi sono ancora in bilico, gli altri dovrebbero essere tutti morti. Se questo non costituisce un problema dal punto di vista del materiale necessario a una seconda stagione – semplicemente, si assisterebbe a una seconda edizione dei giochi che Seong cercherebbe di interrompere – diversa è la questione dell’iconicità dei passati interpreti. Ora, Hwang Dong-Hyuk avrebbe una soluzione per “salvare” almeno un interprete.

Parlando con Deadline alla cerimonia dei PGA Awards di sabato, il creatore dello show ha detto che sta sviluppando diverse idee ma che nessuna sarebbe definitiva: "Ci saranno altre grandi partite da giocare, questo è tutto quello che posso dire. Sto ancora facendo il brainstorming e raccogliendo le idee per la seconda stagione. Non ho ancora iniziato a scrivere. Il ritorno dei vecchi personaggi potrebbe essere un problema perché la maggior parte di loro è morta. Cercherò qualcosa per riportarli nella seconda stagione. Prendi lei: diciamo che forse ha una sorella gemella, vedrete".

Nel dire questo, l’autore ha indicato poco distante Jung Ho-yeon, interprete di Kang Sae-byeok che ha infatti ironizzato: “Potrei cambiare il colore dei miei capelli. Faremo un po' come con la chirurgia plastica”. Non è chiaro se quella dell’autore fosse solo una battuta, considerando la folle idea riportata dal protagonista della serie: "Dopo che abbiamo finito di girare la prima stagione, ci siamo riuniti tutti per trovare l'idea giusta su come riportare tutti in vita. La mia idea è che gli uomini mascherati riescono a portarli tutti via il più velocemente possibile e a operarli per tenerli tutti in vita". Quali sono le vostre aspettative sulla nuova stagione? Ditecelo nei commenti!