Squid Game 2 uscirà nel 2024 o nel 2025? La risposta definitiva di Netflix

La prima stagione di Squid Game aveva esordito su Netflix nel settembre 2021, conquistando milioni di appassionati in tutto il mondo e diventando la serie più vista di sempre sulla piattaforma tra quelle non in lingua inglese. A distanza di oltre tre anni, la piattaforma ha confermato quando vedremo gli episodi della seconda stagione in streaming.

Secondo quanto rivelato da Deadline, in una lettera destinata agli investitori, Netflix avrebbe confermato che i nuovi episodi di Squid Game debutteranno nel 2024 sulla piattaforma digitale.

È stato inoltre confermato che anche le seconde stagioni di The Diplomat e Empress debutteranno nel 2024, così come la terza stagione di Bridgerton, inizialmente attesa per lo scorso anno. Nella lettera si legge: "Guardando al futuro, nonostante gli scioperi dell'anno scorso abbiano ritardato il lancio di alcuni titoli, abbiamo un programma grande e audace per il 2024".

Creato da Hwang Dong-hyuk, Squid Game immagina una gara con una posta in gioco altissima in cui centinaia di giocatori che si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie si sfidano per ottenere grandi somme di denaro in una serie di giochi mortali, ognuno dei quali ispirato ai giochi che si facevano da bambini.

Lo show è stato un successo immediato per Netflix al suo arrivo nel 2021, diventando la serie più vista di sempre sulla piattaforma di streaming. È stata anche molto acclamata ed è stata candidata a molti premi importanti, con Lee Jung-jae che ha vinto un Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica. La serie ha un indice di gradimento del 95% su Rotten Tomatoes.

"Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game l'anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre", ha detto Hwang Dong-hyuk in una dichiarazione quando è stato annunciato il rinnovo di Squid Game. Ha poi aggiunto: "E ora, Gi-hun tornerà. Tornerà The Front Man. La seconda stagione è in arrivo. L'uomo in giacca e cravatta con ddakji potrebbe tornare. Vi verrà presentato anche il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo ciclo".

La popolarità della serie ha generato anche il reality show Squid Game: La Sfida. Questo programma prevedeva che i giocatori partecipassero a giochi basati su quelli visti in Squid Game, ma senza ovviamente rischiare di perdere la propria vita, anche se ci sono state segnalazioni di concorrenti che si sono feriti durante le riprese. La serie ha debuttato nel novembre 2023 e la seconda stagione è stata annunciata a dicembre.