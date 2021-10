Squid Game, quanto sono 46 miliardi di won in euro? Scopriamolo

In molti ormai si chiedono se Squid Game avrà una seconda stagione, ma tutto ancora tace. La serie Netflix, che sta godendo di un ampio successo, racconta di un gruppo di persone che partecipano a una serie di giochi potenzialmente mortali per vincere un premio di 46 miliardi di won. Miliardi? Avete capito bene. Ma a quanto corrispondono in euro?

In verità si tratta di circa 34 milioni di euro, una cifra che vista così appare meno folle, ma che è comunque altissima. Certo, è vero, tra i rischi c'è quello di perdere la vita, sicuramente da non prendere alla leggera, dunque una vincita così importante è giustificata. Anzi, di fronte alla possibilità di morire molti si chiedono cosa porterebbe queste persone a rischiare tanto per denaro. La risposta è semplice: disperazione. Si tratta infatti di gente che non ha più nulla da perdere in una società capitalista dove se non hai soldi non puoi fare nulla.

Offrendo un intrattenimento che fa anche una panoramica sulle disparità sociali in Corea, Squid Game si chiude con un finale aperto o meglio, che lascia alcune questioni senza risposta, che i fan si augurano di ottenere in una eventuale stagione 2. La quale, visto l'ampio successo della serie di Hwang Dong-Hyuk che l'ha portata in pochi giorni nella Top Ten di Netflix in 90 Paesi, potrebbe essere annunciata presto.