Squid Game, 5 domande a cui la Stagione 2 dovrà assolutamente rispondere

Mentre molti si chiedono se Squid Game 2 ci sarà, il celebre show coreano continua a spopolare sulla piattaforma. L'eventuale seconda stagione avrà il difficile compito di dover tenere testa al successo della prima, e dovrà dare una risposta a tante domande. In particolare sono 5 le questioni rimaste in sospeso.

Cosa farà Gi-hun?

Il finale di Squid Game ci ha lasciati con il nostro protagonista che contatta l'organizzazione, pronta a rimettere in piedi i giochi. Quello che tutti si chiedono è se a questo punto Gi-hun deciderà di rivolgersi alle forze dell'ordine o se entrerà nella squadra per sabotare i giochi dall'interno.

Come userà i soldi guadagnati?

Come abbiamo appreso nell'ultimo episodio, Gi-hun non ha toccato un centesimo dei soldi che ha vinto. Che possa adesso usarli per il suo piano contro l'organizzazione?

Gi-hun si ricongiungerà con la figlia?

Questa è una domanda a cui si sperava di ottenere risposta nel finale di stagione, ma così non è stato. E' tuttavia verosimile che un ricongiungimento tra Gi-hun e la figlia potrà avvenire alla fine di tutto. Così come la serie è iniziata con un allontanamento, potrebbe infatti finire con un riavvicinamento tra padre e figlia.

Chi sono le guardie e come sono state scelte?

Le guardie potrebbero avere un ruolo molto importante nella seconda stagione, proprio in quanto individui, non solo per il ruolo che ricoprono. Dunque la domanda è: chi sono e perché sono state messe lì? Quali qualità hanno portato le guardie a ricoprire quel ruolo? Potrebbe essere un dato importante per Gi-hun.

Cosa si nasconde dietro al simbolismo delle maschere?

Qui si pone una domanda di natura diversa. Molti si chiedono infatti cosa indichi il simbolo sulle maschere. Non è un caso che spesso certe scelte nascondano significati più profondi, che talvolta solo un occhio attento riconosce.