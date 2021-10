Squid Game: 5 film da vedere assolutamente se avete amato la serie Netflix

Se recentemente avete guardato la serie campione di ascolti Squid Game sulla piattaforma di streaming on demand Netflix e non ne avete abbastanza, siete capitati nel posto giusto: in questo articolo vi proponiamo infatti 5 film da vedere assolutamente se avete amato Squid Game.

As the Gods will di Takeshi Miike: Shun Takahata vive una normale vita da studente delle superiori quando una bambola Daruma compare all'improvviso e inizia ad obbliga Shun e i suoi compagni di classe a giocare a “Daruma ga koronda”, ovvero il 'Daruma è caduto', un gioco molto simile a "Un, due, tre, stella!"(vi dice qualcosa?). L'unico problema è che la penitenza per la sconfitta durante il gioco è, si avete indovinato, la morte. Battle Royale di Kenji Fukasaku: diretto dal leggendario regista di yakuza-movie, tratto dall'omonimo romanzo e interpretato da Takeshi Kitano, il film racconta la storia di Shuya Nanahara, uno studente di scuola media che sta cercando di superare il trauma per il suicidio del padre che viene costretto dal governo a competere in un gioco mortale in cui gli studenti della sua classe devono combattere all'ultimo sangue: solo uno di loro potrà sopravvivere. The Belko Experiment di Greg McLean: scritto e prodotto da James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, è la storia di una normale giornata in ufficio che prende una brutta piega quando 80 dipendenti della Belko Corp. a Bogotà, in Colombia, scoprono di essere chiusi nell'edificio e di dover iniziare ad uccidere i loro colleghi. Would You Rather di David Guy Levy: otto estranei partecipano ad un apparentemente gioco innocuo, che però col passare dei minuti si rivela sempre più sadico e costringerà i protagonisti a scelte terrificanti. Il cubo di Vincenzo Natali: cult della fantascienza, racconta la storia kafkiana e piena di colpi di scena di un gruppo di personaggi intrappolati in una struttura costituita da numerose stanze cubiche e dotate di trappole mortali.

Per altre letture, non perdete la parodia di Squid Game con Rami Malek andata in onda in una recente puntata del Saturday Night Live.