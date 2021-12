Oltre Squid Game, 5 serie che Netflix DEVE doppiare!

Il successo globale di Squid Game su Netflix ha fatto sì che la piattaforma streaming rendesse disponibile anche il doppiaggio italiano del k-drama. Ma quali altre serie orientali Netflix meriterebbero una versione italiana?

Ecco i 5 titoli sudcoreani disponibili su Netflix che secondo noi meritano il doppiaggio italiano:

Hellbound

Hellbound è il k-drama più recente su Netflix, diretto dal regista di Train To Busan Yeon Sang-ho. Nel mondo di Hellbound un'ondata di morti legate a fenomeni soprannaturali sconvolge la Corea e porta alla nascita della Nuova Verità, una setta di estremisti religiosi, convinta che si tratti dell'esecuzione della volontà divina. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Hellbound.

Sweet Home

Disponibile su Netflix da fine 2020, Sweet Home è una produzione coreana che racconta la storia di Cha Hyun-soo, un solitario adolescente che, dopo la morte dei genitori in un tragico incidente stradale, si trasferisce in un appartamento all'interno di un fatiscente condominio della città di Seoul, nel quale iniziano a verificarsi strani eventi che metteranno a repentaglio la sua sopravvivenza. Se non avete visto la serie, vi consigliamo di recuperarla, insieme alla recensione di Sweet Home.

Kingdom

Kingdom ha debuttato su Netflix nel 2019 ed è stato rinnovato per la stagione 2 l'anno successivo: al momento non è noto se e quando uscirà Kingdom 3. La serie è ambientata nel periodo medievale coreano della dinastia Joseon (1392-1897): un re defunto risorge dalla tomba e una misteriosa epidemia di zombie si diffonde nel suo regno. Nel tentativo di capire cosa sta succedendo e salvare il proprio popolo, un giovane principe è costretto ad affrontare una missione pericolosissima.

My Name

La serie Netflix My Name vede protagonista Yoon Ji-woo, una ragazza che, dopo l'uccisione del padre, entra a far parte dell'organizzazione criminale della quale lui era membro. Guidata dalla sete di vendetta, Ji-woo viene inviata in missione come infiltrata all'interno della polizia. Per approfondire, ecco la nostra recensione di My Name.

Extracurricular

Extracurricular è un teen drama coreano che fa parte del catalogo Netflix da aprile 2020. La serie segue le vicende di Oh Ji-soo, uno studente timido ed emarginato che svolge attività illegali per pagarsi gli studi. Nonostante non sia molto conosciuta in Occidente, la serie ha ricevuto numerosi premi in patria.