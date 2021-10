Squid Game: 5 serie da non perdere se avete amato il k-drama targato Netflix

Al di là di ogni più rosea aspettativa, Squid Game è stata in grado di conquistare il pubblico di tutto il mondo, finendo col diventare una delle produzioni coreane di maggiore successo di tutti i tempi. Se però terminata questa serie Netflix non sapete cosa vedere, abbiamo qualche consiglio per voi.

In primo luogo non potete perdere Snowpiercer, la serie statunitense ispirata al film del 2013 del regista sudcoreano Bong Joon-ho a sua volta tratto dalla graphic novel Le Transperceneige. Questa produzione post-apocalittica racconta la storia di un gruppo di persone sopravvissute ad un disastro climatico, costrette a vivere a bordo di un treno che non smette mai di viaggiare. Tra ricchi che sono riusciti ad acquistare con il denaro il biglietto per la loro sopravvivenza e poveri clandestini che si sono imbucati sul convoglio, ciò che resta della vita umana è costretta a combattere ogni giorno per non morire.

Alice In Borderland è invece un survival game giapponese tratto dal manga di Haro Aso, che racconta la storia di un gruppo di amici appassionati di videogame che improvvisamente si ritrovano in una dimensione parallela, in cui possono sopravvivere solo superando una serie di prove sempre più macabre e inquitanti.

3% è una serie tv brasiliana disponibile su Netflix, in cui solo un gruppo di persone (il 3% appunto) dopo aver superato una serie di prove può giungere in un mondo privilegiato dopo la povertà e la sofferenza sono solo un brutto ricordo.

E mentre si dibatte ancora sul possibile contenuto della seconda stagione di Squid Game, vi consigliamo di vedere The Wilds. Questa serie che per alcuni aspetti ricorda Lost, racconta la storia di alcune giovani ragazze coinvolte in un disastro aereo che devono fare i conti con le conseguenze di un folle esperimento sociologico.

Infine vi consigliamo The I-Land, la serie fantascientifica ideata da Anthony Salter con Kate Bosworth in cui delle persone senza sapere come, si svegliano su un'insola deserta e man mano che le vicende progrediscono, comprendono di essere al centro di un terribile gioco mortale.

