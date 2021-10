Squid Game, 5 simbolismi che potreste aver perso durante la visione

Mentre tutti aspettano l'annuncio di una stagione 2 di Squid Game, tanti segreti continuano a rivelarsi agli occhi di chi riguarda la serie senza sosta. In particolare molti di questi coinvolgerebbero i simbolismi nascosti nello show, che fanno spesso riferimento alla cultura coreana. Scopriamone insieme 5.

Il primo su cui ci concentriamo sono sicuramente le figure geometriche, che ritornano spesso nei vari giochi. Proprio l'uso di queste figure durante le sfide fa pensare al fatto che effettivamente i primi giochi per bambini utilizzano proprio triangoli, cerchi e quadrati. Ma un altro elemento ci è saltato all'occhio: queste sono presenti anche sul biglietto da visita dell'organizzazione dello Squid Game. In particolare vediamo in ordine un cerchio, un triangolo e un quadrato. Secondo quanto sappiamo questi simboli indicano lettere dell'alfabeto coreano scritte in Hangul, che vanno a comporre la parola OJM, che in coreano indica proprio lo Squid Game.

Un altro simbolismo è sempre legato alle figure geometriche. Come vediamo nello show, infatti, queste sono utilizzate anche per indicare la gerarchia dell'organizzazione: I soldati le hanno impresse in bianco sulle maschere nere. Il regista nel fare ciò si è ispirato alle formiche, che si dividono il lavoro. Secondo quanto indicato da lui, il cerchio rappresenta i lavoratori, il triangolo l'esercito, mentre il rettangolo indica il manager.



Nell'abbigliamento dei membri dell'organizzazione c'è un'altra cosa che salta all'occhio: il colore delle tute. La scelta di un colore brillante per le divise dello staff che richiamano molto le tute degli operai, non è casuale. Il rosa, infatti, di solito si associa all'infanzia e all'innocenza, e in questo caso va a creare un contrasto con ciò che i membri dell'organizzazione fanno di oscuro in quel luogo.

Se avete notato bene, inoltre, i colori usati in un particolare momento di Squid Game si riferiscono alla bandiera coreana. Parliamo del rosso e del blu, i colori delle buste del gioco che l'organizzazione usa per avvicinare e assoldare i futuri concorrenti.



Come abbiamo visto, per i tre giochi conclusivi vengono invitati ad assistere dei vip, che indossano come maschere dei musi di animali. Lì dietro c'è un simbolismo molto importante. L'uso di queste maschere indica infatti l'ossessione dei VIP per due lati "animaleschi" degli umani: la lussuria e la violenza.



Se anche voi sentite la mancanza di Squid Game vi consigliamo 10 show simili alla serie coreana!