Squid Game, allarme in una scuola di Torino: giochi violenti ispirati alla serie Netflix

Squid Game è la serie del momento su Netflix e anche in Italia lo show ha scalato la classifica dei più visti sulla piattaforma. Lo show è caratterizzato da sequenze ricche di violenza che sono entrate da qualche giorno nell'occhio del ciclone. A riportare un fatto avvenuto in una scuola di Torino è il Corriere della Sera.

Secondo quanto riporta il quotidiano, la classe terza elementare dell'Ic Duca d'Aosta di Torino sarebbe stata scoperta a giocare in cortile al famoso 'Un, due, tre stella', presente anche in Squid Game in una versione decisamente più macabra.



E proprio tale versione avrebbe ispirato gli scolari, che sarebbero stati sorpresi dalle insegnanti a giocare in maniera violenta: ad ogni partecipante eliminato schiaffi e gesti dello sparo. Nella serie l'epilogo degli sconfitti è la morte. Se volete saperne di più sullo show, ecco la nostra recensione di Squid Game.



La preside ha rilasciato queste dichiarazioni al Corriere:"Le maestre si sono accorte che quel gioco non era normale e sono intervenute. Si sono fatte spiegare la storia dai bambini e hanno scritto ai rappresentanti di classe invitando le famiglie a prestare maggiore attenzione a quel che guardano i figli fuori da scuola". La serie aveva già destato diverse polemiche, tanto che nei giorni scorsi si era attivata una segnalazione della onlus Fondazione Carolina, lanciando una petizione su Change.org per chiedere la sospensione dello show.



Nel frattempo la serie continua a mietere successi; ecco le prime nomination a Squid Game dopo l'exploit delle ultime settimane.