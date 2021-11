Squid Game, altra settimana da record su Netflix: più di 3 miliardi di minuti di streaming

Il successo di una serie si può misurare in tanti modi, e dal parco a tema Squid Game come da tanti altri particolari si capisce quanto la serie coreana targata Netflix sia ormai entrata nell'immaginario collettivo. C'è poi un dato più oggettivo di cui tener conto, e anche in quel caso si tratta di un riscontro trionfale.

La scorsa settimana, infatti, Squid Game si è iscritta al prestigioso club delle serie tv (insieme a The Crown, Ozark, You, Tiger King e The Umbrella Academy) che in una settimana hanno superato i 3 miliardi di visualizzazioni secondo le classifiche Nielsen, e si è appena ripetuta.

I dati si riferiscono stavolta alla settimana tra il 4 e il 10 ottobre. Stando a quanto riporta Deadline, Squid Game ha accumulato altri tre miliardi di minuti di visualizzazioni, doppiando i dati della più diretta concorrente, Maid.

Nei giorni scorsi hanno spopolato anche i costumi di Squid Game per Halloween, ideali per un travestimento per la notte delle streghe. La top 10 di Nielsen di questa settimana, come spesso succede, è quasi interamente dominata dai titoli Netflix, con poche eccezioni come la serie Apple TV+ Ted Lasso. L'unico film presente in classifica è Black Widow dei Marvel Studios, disponibile in streaming su Disney+.